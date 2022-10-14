Les Hijabeuses: Founé Diawara über den Kampf gegen Vorurteile

Nach einem Jahr Training sollte sie das erste Mal für ihr Team für ein richtiges Spiel auf dem Platz stehen. Aber als sie auf das Spielfeld kam, hielt der Schiedsrichter sie an.



"Du musst deinen Hijab ausziehen", erklärte er. "Das ist nicht erlaubt."



Founé stockte der Atem. Ihr Hijab war ein wichtiges Symbol für ihren muslimischen Glauben und damit Teil ihrer Identität. Sie konnte ihn nicht abnehmen, um Fußball zu spielen. Founé verbrachte das Spiel auf der Bank und war unglaublich traurig und wütend.



"Ich wollte doch einfach nur spielen", erinnert sie sich. "Ich wollte etwas für mein Team tun."



Aber statt sich von ihrer Traurigkeit unterkriegen zu lassen, nutzte Founé ihre natürlichen Führungseigenschaften. Sie hörte von einer Kampagne gegen Diskriminierung von Frauen im Sport und nutzte die Chance, Teil dieser Bewegung zu werden.