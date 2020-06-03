Flank Steak mit Röstkartoffeln
Ernährung
Letzte Aktualisierung: 3. Juni 2020
Ernährung
Flank Steak mit Röstkartoffeln
Von Nike Training
Voller Geschmack und in 40 Minuten zubereitet. Rezept für 4 Portionen.
Dieses Gericht ist mehr als nur Fleisch mit Gemüse. Wenn du Lust auf ein extrem leckeres Abendessen hast, probier dieses Rezept aus.
Dieses geschmacksintensive Gericht belohnt dich für deine Mühen mit jeder Menge Protein. Glutenfrei und ohne Milcheiweiß und Nüsse.
Zutaten
1 kg kleine Kartoffeln
300 g Kirschtomaten
1 EL Olivenöl
1 Zitrone
1 Knoblauchzehe
1 Tasse gehackte Petersilie
2 EL Olivenöl
2 Tassen Rucola
600 g Flank Steak
Zutaten
1 kg kleine Kartoffeln
300 g Kirschtomaten
15 ml Olivenöl
1 Zitrone
1 Knoblauchzehe
25 g gehackte Petersilie
30 ml Olivenöl
150 g Rucola
600 g Flank Steak
Zubereitung
- Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Kartoffeln und Tomaten waschen und auf einem Backblech trocknen lassen, mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. 20–30 Minuten im Ofen anrösten.
- Knoblauch schälen und fein hacken, dann mit Petersilie, geriebener Zitronenschale, Zitronensaft, Olivenöl und Salz als Dressing für den Rucola vermengen.
- Das Flank Steak in einer Pfanne von jeder Seite einige Minuten bei hoher Hitze anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 10 Minuten ruhen lassen und anschließend in dünne Scheiben schneiden. Das Flank Steak auf dem Teller anrichten, die Kartoffeln und Tomaten auf ein Rucola-Bett legen und servieren. Einfach köstlich!
Zubereitung
- Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Kartoffeln und Tomaten waschen und auf einem Backblech trocknen lassen, mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. 20–30 Minuten im Ofen anrösten.
- Knoblauch schälen und fein hacken, dann mit Petersilie, geriebener Zitronenschale, Zitronensaft, Olivenöl und Salz als Dressing für den Rucola vermengen.
- Das Flank Steak in einer Pfanne von jeder Seite einige Minuten bei hoher Hitze anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 10 Minuten ruhen lassen und anschließend in dünne Scheiben schneiden. Das Flank Steak auf dem Teller anrichten, die Kartoffeln und Tomaten auf ein Rucola-Bett legen und servieren. Einfach köstlich!
Nährwertangaben pro Portion
653 Kalorien
59 g Kohlenhydrate
50 g Proteine
24 g Fett