In unserer Serie "From the Grounds Up" stellen wir Menschen auf der ganzen Welt vor, die wissen, dass sie durch Fußball und Sport ihre Communitys und die Welt verändern können.



Für Abdulmalik Abdurahman bedeutete diese Veränderung, Kindern und Jugendlichen in der Innenstadt von Melbourne, Australien, erschwingliche Freizeitmöglichkeiten zu bieten. So gründete er den Fitzroy Lions Soccer Club, in dem Kinder kostenlos Fußball spielen können. Mit dem gemeinsamen Ziel, Mädchen und Jungen den Zugang zum Sport zu ermöglichen, ging Nike zu Beginn der Saison 2018 eine Partnerschaft mit den Lions ein, um sie durch Finanzierung und Training sowie mit Trikots und Schuhen für Turniere zu unterstützen.



Im Moment sehen Spiel und Wettbewerb für die Fitzroy Lions und für uns alle anders aus. Dennoch ist der Sport weiterhin eine Quelle der Inspiration und zeigt der Welt, was möglich ist, wenn wir zusammenkommen.



Sieh dir die zweite Folge von "From the Grounds Up" an, die im Dezember 2019 im australischen Melbourne gedreht wurde, und erfahre weiter unten mehr über die Menschen beim Fitzroy Lions SC.