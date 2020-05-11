Erreiche deine Ziele mit täglichen Ritualen
Coaching und Ernährung
Von Nike Training
Beginne deinen Tag mit bewussten Ritualen.
Hast du dich schon mal gefragt, warum du morgens und abends immer dieselben Rituale hast? Du schläfst immer auf derselben Seite des Betts, trinkst denselben Kaffee, isst dieselben Sachen und machst dasselbe Workout. Gewohnheiten sind nicht an sich "schlecht", man kann sie auch als normale, gesunde Routinen betrachten. Problematisch wird es erst, wenn sie keinen Sinn haben.
Erfolgreiche Menschen haben oft bewusste Rituale, die einen bestimmten Zweck erfüllen und speziell dazu dienen, die persönlichen Ziele zu unterstützen.
Sinnvolle Morgen- und Abendrituale gehören in meinen Augen zu den wichtigsten Strategien, um das eigene Potenzial auszuschöpfen. Diese Rituale vermitteln eine positive Stimmung und zeigen der Welt, dass du weißt, warum du etwas tust, dass du also den tief verwurzelten Grund kennst, warum du Zeit investierst. Und sie zeigen, dass du nicht von deinem Weg abweichen wirst.
"Bewusste Rituale erfüllen einen Zweck und dienen speziell dazu, die persönlichen Ziele zu erreichen."
Um deine eigenen täglichen Rituale zu entwickeln, nimm dir zunächst morgens und abends 10 Minuten Zeit. Tu in dieser Zeit einfache Dinge, die dir Spaß machen und deine Ziele unterstützen. Vielleicht folgst du bereits gewissen Ritualen, mit denen du jeden Tag beginnst und beendest, und musst lediglich etwas daran feilen oder etwas hinzufügen, um sie besser auf deine Ziele auszurichten.
Wenn es dir zum Beispiel um allgemeines Wohlbefinden und mehr Leistungsfähigkeit geht, trinke jeden Morgen ausreichend und meditiere für ein paar Minuten. Geh laufen oder mach eine kurze Yoga-Session. Nimm dir abends Zeit, bei deiner Lieblingsmusik zu entspannen, dich mit der Faszienrolle zu massieren, über die schönen Momente des Tages nachzudenken und einen Plan für den nächsten Tag zu machen. Kleine Dinge wie diese mögen auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, aber mit der Zeit summieren sie sich und wirken sich positiv auf alles aus, was du tust.
Ob du ganz neue Gewohnheiten entwickelst oder bestehende Rituale verbesserst: Überleg dir genau, ob sie zu deinen Zielen passen. Frag dich: Fühle ich mich morgens besser? Schaffe ich es, abends zu entspannen und Energie zu tanken?
"Kleine Dinge mögen auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, aber mit der Zeit summieren sie sich und wirken sich positiv auf alles aus, was du tust."
Deine Antworten sind wichtig. Die Art, wie du einen Tag anfängst und wie du ihn beendest, haben einen Einfluss aufeinander und sind wichtig für die "Stimmung" in deinem Leben. Ein kraftvolles Morgenritual gibt dir Energie und Motivation für den Tag. Ein besinnliches Abendritual sorgt dafür, dass du voller Vorfreude aufwachst und bereit für den nächsten Tag bist.
Wir definieren uns durch das, was wir immer wieder tun. Unser Leben richtet sich nach den Dingen, aus denen wir unsere Energie schöpfen. Nutze deine Rituale, um die Kontrolle zu übernehmen, um das zu tun, was du wirklich möchtest, und um das Leben zu leben, von dem du träumst.