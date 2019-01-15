Nike führt den Adapt BB ein, einen selbstschnürenden Performance-Basketballschuh

Nike stellt Adapt BB vor – den selbstschnürenden Basketballschuh
Produktneuheiten
Der neue Schuh passt sich sofort an die Form deines Fußes an, damit du einen optimalen Tragekomfort erhältst.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 15. Januar 2019
Was du wissen solltest:
- Wenn du in den Nike Adapt BB schlüpfst, spürt ein spezieller Motor mit Rädergetriebe, wie viel Platz um deinen Fuß vorhanden ist, und passt den Schuh entsprechend an, sodass er perfekt sitzt.
Während eines Basketballspiels kann dein Fuß leicht anschwellen. Von einer Sekunde auf die andere kann sich dein Schuh plötzlich zu eng anfühlen. „Perfekte Passform“ ist relativ. Deshalb haben die Designer:innen von Nike eine Lösung entwickelt, die sich in Echtzeit an den Fuß anpasst.
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Mit dem Ziel der perfekten Passform vor Augen haben die Designteams von Nike bereits einige innovative Technologien hervorgebracht, wie zum Beispiel Huarache, Flywire und Flyknit. Aber kein Sneaker war wichtiger für die Weiterentwicklung der personalisierten Passform als der im Jahr 2016 eingeführte Nike HyperAdapt 1.0. Dies war der erste universelle Performance-Sneaker von Nike mit Power-Lacing-Technologie, einem System, das den Schuh nach dem Anziehen automatisch festzieht.
Der Nike Adapt BB bietet als erster Basketball-Sneaker die Nike Adapt-Technologie. Mit dieser Plattform lassen sich die Sneaker ganz individuell einstellen. Die Kombination aus Power-Lacing-Technologie, App und aktueller Firmware verleiht dir auch während des Spiels eine optimale Passform.
„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Nike Adapt als Erstes in einem Basketballschuh einzusetzen, weil Basketballer hohe Anforderungen an ihre Schuhe haben“, erklärte Eric Avar, Nike Vice President und Creative Director for Innovation.
„Während eines normalen Basketballspiels verändert sich der Fuß des Athleten. Die Passform dieses Schuhs kann schnell angepasst werden, damit ein optimaler Blutdurchfluss und Stabilität gewährleistet werden kann, wenn es darauf ankommt. Damit haben wir das Wohlbefinden der Athlet:innen unserer Meinung nach erheblich verbessern können.“
Funktionsweise des Schuhs
Wenn eine Sportlerin oder ein Sportler in den Nike Adapt BB schlüpft, spürt ein spezieller Motor mit Rädergetriebe, wie viel Platz um deinen Fuß vorhanden ist, und passt den Schuh entsprechend an, sodass er perfekt sitzt. Sobald sich die Sportlerin oder der Sportler in Bewegung setzt, kommt die FitAdapt-Technologie ins Spiel. Spieler:innen können manuell am Schuh oder über die NikeAdapt App ihre Passform einstellen. Diese kann sich während des Spiels auch verändern.
Außerdem können Sportler:innen Firmware-Updates für die FitAdapt-Technologie zustimmen, die direkt nach ihrem Release installiert werden und die Passform noch weiter verbessern. Bei einer Auszeit können Spieler:innen ihre Sneaker so z. B. lösen und ihn wieder festziehen, bevor es wieder aufs Spielfeld geht.
Da in den Aktualisierungen neue Services und Funktionen bereitgestellt werden, können Spieler:innen ihre Vorlieben für alle Abschnitte des Spiels anpassen, z. B. auch für Warm-ups und Cool-downs.
Testverfahren
Wie der HyperAdapt 1.0 wurde auch der Nike Adapt BB zahlreichen Tests unterzogen, in denen z. B. Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit geprüft wurden. In Zehntausenden von Zyklen wurde die Langlebigkeit getestet, und in Wasserdichtheitstests wurden schwitzige Füße simuliert.
Nach zahlreichen Testrunden ersuchte das Nike Designteam abschließend die Bestätigung und Genehmigung für den Einsatz als Profi-Schuh. Dazu luden die Nike Designer:innen NBA All-Star-Spieler wie den Small Forward der Boston Celtics Jayson Tatum zu den Nike World Headquaters ein, um den Schuh zu testen.
Nach einer ausgiebigen Testphase mit Workouts und Auswahlspielen gaben die Spieler:innen ihr umfassendes Feedback ab, das in zukünftigen Designinnovationen umgesetzt werden kann.
„Es ist eine besondere Ehre für mich, einer der ersten Sportler zu sein, die den Schuh tragen und ihn zukünftig präsentieren dürfen“, erklärte Tatum. „Mit der App kann man den Schuh festziehen, die Farben ändern, den Batterieladestand erkennen – das ist einfach cool.“
Wo geht die Reise hin?
Nike Adapt BB ist mit der digitalen App und den optionalen Firmware-Updates das erste kontinuierlich aktualisierte Performance-Produkt von Nike. Sobald das FitAdapt-System so ausgereift ist, dass es für die optimale Passform von Basketballschuhen sorgt, wird FitAdapt in anderen Sport- und Lifestyle-Produkten eingesetzt, bei denen Athlet:innen in unterschiedlichen Umgebungen individuelle Anforderungen an die Passform haben.
Erscheinungsdatum: Die FitAdapt-Technologie ist Anfang Februar 2019 im Nike Adapt BB verfügbar.