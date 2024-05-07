Offizielle Tipps zu den Größen für den Nike Dunk
Einkaufs-Guide
Folgendes solltest du über die Größen wissen, wenn du dir überlegst, diese legendären Schuhe zu kaufen.
Sneaker-Trends können kurzlebig sein und Styles können schnell viral gehen, aber eins ist in der Sneakerszene ganz klar: Jede:r liebt den Nike Dunk. Seine Vielseitigkeit, seine klassische Silhouette und seine reiche Geschichte haben ihn zum Liebling von Sneakerheads und Modefans gemacht. Von seinen Ursprüngen als Basketballschuh bis zu seiner neuen Fanbase beim Skateboarding: Der Dunk ist seit Jahrzehnten eine Streetwear-Ikone.
Heute machen die Silhouette und die ausgewogenen Farben den Dunk zu einem zeitlosen, unverzichtbaren Teil für jedes Outfit. Bevor du dich für deinen nächsten Colorway entscheidest, findest du hier die Größenempfehlungen für den Dunk.
FAQ zur Dunk-Größenbestimmung
Der Nike Dunk fällt normal aus. Hier sind aber einige Gründe, warum du den Schuh etwas größer oder auch etwas kleiner wählen solltest:
- Breite Füße: Wenn du breitere Füße hast, ist es eine gute Idee, eine halbe Größe größer zu nehmen.
- Enge Passform: Wenn du deinen Schuh so eng wie möglich haben möchtest, solltest du eine halbe Größe kleiner wählen.
- Weite Passform: Wenn du eine geräumige Passform bevorzugst, nimm eine halbe Nummer größer als sonst.
- Traditionelle Schnürung: Die schnörkellose, traditionelle Schnürung ist perfekt für die normale Größe.
- Weite Schnürung: Wenn du immer ganz einfach in deine Dunks hineinschlüpfen möchtest, ist es am besten, wenn du deine Schuhe etwas lockerer schnürst. Wenn du diese Art der Schnürung bevorzugst, solltest du eine halbe Nummer kleiner wählen, damit dein Fuß nicht zu sehr hin- und herrutscht.
Wie sitzt der Dunk?
Nike Dunks fallen in der Regel normal aus. Die Dämpfung, persönliche Vorlieben und die Fußform können das Tragegefühl für jede:n ganz individuell beeinflussen.
Die gepolsterte Innenseite sorgt von Anfang an für einen hohen Tragekomfort. Dunks aus Leder können sich anfangs etwas steif anfühlen, vor allem, wenn sie wirklich noch brandneu sind. Mit der Zeit werden sie jedoch weicher und passen sich deinem Fuß an, sodass sie dir immer besser passen und nur noch bequemer werden.
Welche Größe habe ich beim Nike Dunk?
Wenn du normalerweise Nike Schuhe in Größe 10 trägst, sollte ein Nike Dunk in Größe 10 gut passen, da er normal ausfällt.
Art der Schnürung
Für den klassischen Schnürlook sorgt die richtige Größe für eine eng anliegende Passform, ohne sich zu eng anzufühlen. Diese Art der Schnürung sorgt dafür, dass sich der Schuh beim Gehen nicht locker anfühlt, solange er nicht zu fest angezogen ist.
Für einen lockeren und entspannten Schnürstil kann eine halbe Größe kleiner für eine sichere Passform sorgen, die Fuß- und Fersenbewegungen minimiert und den Tragekomfort insgesamt erhöht.
Text von James Krudop