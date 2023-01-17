Mit dem Air Jordan 6 führte Michael Jordan die Chicago Bulls zum ersten Mal in der Geschichte des Clubs ins NBA-Finale – und schließlich zum ersten Meistertitel. Und obwohl Jordan und seine Signature-Schuhe in der Sneakerwelt bereits ganz oben standen, verstärkte der Titelgewinn den Hype um den AJ 6 noch mehr. Schon bald trugen ihn einige der größten Legenden der Popkultur, was an seinen Status als damals angesagtestem Sneaker nicht nur auf dem Basketballcourt etablierte.