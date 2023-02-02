Die besten Nike Steppjacken für Herren

Du bist auf der Suche nach einer Steppjacke, die du überziehen kannst, wenn du Besorgungen machst oder einen Kaffee trinken gehst? Dann sind Nike Steppjacken mit Nike Therma-FIT-Technologie genau das Richtige für dich.

Bei Nike Therma-FIT-Material handelt es sich um doppelt angerautes Mikrofaser-Fleece, das Wärme speichert und so angenehm warm hält. Nike Therma-FIT-Jacken sind aber dennoch leicht und tragen nicht unnötig auf. So bist du optimal vor Kälte geschützt – und das ganz ohne Michelinmännchen-Effekt.

Die Nike Therma-FIT-Steppjacke ist in verschiedenen Modellen erhältlich – da ist für jeden Style etwas dabei. Die gefütterte Nike Sportswear Therma-FIT Authentics Coach-Herrenjacke im Coach-Jacken-Design mit Druckknopfverschlüssen und Kragen passt zum Beispiel perfekt zu einem lässigen Streetwear-Outfit.

Wenn du hingegen eher auf der Suche nach einer klassischen Steppjacke bist, dann ist die gefütterte Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner Camo-Herrenjacke mit Kapuze möglicherweise genau dein Style.