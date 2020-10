Der richtige Zeitpunkt, etwas zu essen

Wer kennt das nicht: Du verpasst das Mittagessen und überstehst den Tag dann nur mit Snacks. Du vergisst zu essen, weil du so viel zu tun hast, und isst dann wahllos alles, was du finden kannst. Du ernährst dich die ganze Woche lang richtig, und dann gibt es am Samstag kein Halten mehr. Oder du sitzt bis 2 Uhr morgens mit einer Schüssel Chips vor dem Fernseher.

Mahlzeiten auslassen, zu viel oder unregelmäßig essen: All das hat großen Einfluss auf deinen Körper. Zwei Studien, die in der Zeitschrift Proceedings of the Nutrition Society veröffentlicht wurden, zeigen, dass Menschen, die unregelmäßig essen, einen höheren BMI und einen höheren Blutdruck haben als Menschen, die regelmäßig Mahlzeiten zu sich nehmen. Planloses Essen bringt das Hormon Ghrelin, das unseren Hunger steuert, aus dem Gleichgewicht. Es ist nur noch damit beschäftigt, die Effekte unserer Fastenphasen und Schlemmerorgien auszugleichen und gibt uns keine klaren Signale mehr, wann unser Körper tatsächlich etwas braucht. Das Ergebnis: Wir spüren nicht mehr, wann wir wirklich Hunger haben, und lassen noch mehr Mahlzeiten aus, was zu weiteren Exzessen führt.

St. Pierre weiß, was passiert, wenn seine Kunden aus Versehen ihr gewohntes Frühstück und manchmal sogar das Mittagessen auslassen. "Irgendwann nimmt der Hunger überhand und du isst, was du in die Finger bekommst. Weil du so lange gewartet hast, isst du unkontrolliert und daher mehr, als du tatsächlich brauchst." Allerdings sollte man diese Situation von Ernähungsprogrammen mit beabsichtigten Zeitbeschränkungen unterschieden, bei denen es darum geht, das Zeitfenster zu reduzieren, in dem man etwas zu sich nimmt. In der ersten Situation gerät der Körper in eine Hungerspirale, in der zweiten geht es um eine beabsichtigte Regelmäßigkeit.

Die britischen Forscher, die die aktuellen Studien durchgeführt haben, haben noch etwas festgestellt: Wenn dein Ghrelinspiegel außer Kontrolle gerät, kann dies weitere negative Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, zum Beispiel auf den Verdauungszyklus, die Verstoffwechselung von Nahrung und die Regulierung des Zucker- und Cholesterinhaushalts.