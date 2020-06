Das Geheimnis unendlicher Motivation

Nur wer seine Ziele kennt, kann mit Leidenschaft und Ausdauer trainieren.

Was steckt wirklich hinter deinen Gesundheits- und Wohlfühlzielen? Dieser Artikel hilft dir dabei, herauszufinden, was dich tatsächlich antreibt, und zeigt dir, wie du motiviert bleibst.



Dein Training langweilt dich? Dann fehlt es dir an Motivation. Frag dich, warum du trainierst. Du brauchst einen oder auch mehrere Gründe, um dir die ganze Mühe zu machen. Die Antwort auf das "Warum" hilft dir, auch dann am Ball zu bleiben, wenn du am liebsten ganz aufhören würdest, meint Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Also, warum trainierst du? Die Antwort ist mehr als ein einfaches "Ich möchte gut aussehen" oder "Ich möchte was gegen meinen Stress tun". Das sind vielleicht die ersten Antworten, die dir in den Sinn kommen, aber sie gehen nicht tief genug. Wenn es ernst wird, liefern sie keine ausreichende Motivation.