Dankbarkeit lernen

Es ist menschlich, sich immer mit anderen zu vergleichen. Wir wachsen auf in dem Bewusstsein, immer mehr zu wollen. Doch genau diese beiden Punkte stehen der Dankbarkeit im Weg. Sie hindern uns daran, dankbar für das zu sein, was wir haben. Und so verlieren wir die Verbindung zum gegenwärtigen Moment.



In Wirklichkeit stehen uns die tatsächlich wichtigen Dinge kostenlos zur Verfügung. Wenn du traurig, frustriert oder wütend bist und denkst, dass es nichts gibt, wofür du dankbar sein kannst, dann atme einmal tief durch. Ein tiefer, achtsamer und bewusster Atemzug. Oft ist das alles, was du brauchst, um deine innere Mitte wiederzufinden und ein Gefühl der Wertschätzung zu empfinden.



Um eine dankbare Haltung zu entwickeln, schreibe dir jeden Tag drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Das muss nichts Weltbewegendes sein! Vielleicht ein gutes Workout, ein leckeres Essen, ein Spaziergang mit deinem Lieblingsmenschen. Diese kleine Übung kann einen unglaublichen Effekt haben. Studien haben gezeigt, dass sich das Wohlbefinden von Menschen, die sich jeden Tag drei Dinge notieren, für die sie dankbar sind, spürbar verbessert.



Und wenn du darüber nachdenkst, wird dir klar, warum das so ist. In einer dankbaren Haltung ist es schwer, traurig oder wütend zu sein. Führe ein Dankbarkeitstagebuch, um dich auf das zu konzentrieren, was du hast. Du wirst überrascht sein, wie schnell du Dinge findest, für die du dankbar sein kannst.