Was ist Cross-Country?

Wenn du an einem frischen Herbsttag schon einmal über ein weites, üppiges Feld geblickt und dich gefragt hast, wie lange du wohl von einem Ende zum anderen brauchen würdest, bist du wahrscheinlich prädestiniert für Crossläufe.

Ähnlich wie bei Trail-Läufen werden auch bei Crossläufen so wenig asphaltierte Straßen wie möglich genutzt. Doch während Trail-Läufe auch schwierigere Strecken wie Waldwege und Geröllpfade mit Anstiegen umfassen, finden Crossläufe eher in einfachem Gelände statt, erklärt Caroline Grainger, ISSA-zertifizierte Personal Trainerin.

Dies sind beispielsweise Felder, Parks, nicht asphaltierte Wege und Wiesen. Ihr zufolge sind Golfplätze besonders gut geeignet, da die Erhebungen dort flacher sind und der Rasen meistens gut gepflegt ist. So können Athlet:innen ihr Hauptziel erreichen, das eher Geschwindigkeit als Ausdauer ist.