Es war einmal ein Mädchen namens Chaima, das seinen älteren Bruder zum Taekwondo-Training begleitete. Obwohl die Gruppe nur aus Jungen bestand, ermutigte der Lehrer sie zum Mitmachen. Das war nicht leicht. Beim Taekwondo werden Schläge und Tritte eingesetzt und die 9-jährige Chaima wurde von den älteren und viel größeren Jungen im Nu auf die Matte geworfen. An diesem Tag ging sie mit blauen Flecken nach Hause – fest entschlossen zu lernen, sich zu wehren.



Chaima war ein schüchternes Kind. Sie wuchs in einem armen, abgelegenen Vorort in Nordfrankreich auf und verbrachte viel Zeit zu Hause in ihrem Zimmer. Doch als sie Taekwondo für sich entdeckte, probierte sie auch andere neue Sportarten wie Handball, Gymnastik und Fußball aus. Sie entdeckte, wie kämpferisch sie sein konnte und wie gerne sie sich mit anderen messen wollte. Chaima gefiel es, zu gewinnen.