Jetzt neu: der Nike Ava Rover Der ultimative Schuh für urbane Erlebnisse
Produktneuheiten
Der Ava Rover ist ein strapazierfähiger Sneaker, der mit der Laufschuhtechnologie von Nike ausgestattet ist. Er ist die intelligente Wahl, um sich auf neuen Routen durch die Stadt zurechtzufinden.
- Der neue Ava Rover von Nike ist für Straßen in der Stadt gemacht und mit der reaktionsfreudigen ReactX-Schaumstoffdämpfung der Marke ausgestattet.
- Der Ava Rover wurde für den täglichen Einsatz das ganze Jahr über entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Gummiaußensohle sowie ein leichtes, gewebtes Obermaterial, das sich sanft an den Fuß anschmiegt.
- Nike hat den innovativen, modernen Sneaker Anfang Juni 2025 in einer exklusiven schwarzen Farbgebung auf den Markt gebracht. Er ist in Zusammenarbeit mit der koreanischen Modedesignerin Hyein Seo entstanden.
- Der Ava Rover ist ab Ende Juli 2025 weltweit in den Farben Fossil Clay, Black Muslin sowie in weiteren Farbgebungen auf nike.com und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.
Der Nike Ava Rover begleitet dich ab Sommer 2025 durch die Stadt. Der neue Sneaker wurde für unterschiedliche Straßenverhältnisse in der Stadt entwickelt und steht für die Zukunft des intelligenten urbanen Schuhdesigns.
"Wir haben den Nike Ava Rover entwickelt, damit sich Athlet:innen den ganzen Tag über selbstbewusst fühlen können: in den Schuhen, die sie tragen, wie sie sich ausdrücken und wie sie mit ihrer urbanen Umgebung verbunden sind", sagt Edwin Cruz, Designer des Ava Rover. "Der Nike Ava Rover passt einfach immer, egal ob Tag oder Nacht. Dabei stehen Komfort, Halt, Stabilität und ein geringes Gewicht klar auf der Tagesordnung."
Ein herausragendes Merkmal des Ava Rover ist das Design, das Laufschuhen nachempfunden ist. Das zeigt sich sowohl in der Form als auch in der Funktion des Schuhs. Die ReactX-Schaumstoffdämpfung aus der Laufschuh-Kollektion von Nike wurde bisher nur wenige Male in einen Sportschuh integriert: Der Sneaker, der daraus entstanden ist, bietet dir den Komfort eines Nike-Laufschuhs mit erhöhter Energierückgabe. So kannst du den ganzen Tag in der Stadt auf den Beinen sein.
Das einzigartige gewebte Obermaterial des Ava Rover ist leicht und liefert genau das richtige Maß an Atmungsaktivität und Schutz für das ganze Jahr. Der ästhetische, fließend geformte TPU-Überzug des Obermaterials sorgt für ein sicheres, geerdetes Tragegefühl. Die reduzierte Gummiaußensohle trotzt den rauen Straßen der Stadt bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Sie weist Wasser ab, bietet eine hervorragende Traktion und bleibt gleichzeitig flexibel.
Der perforierte Wettkampf-Stripe erinnert an die klassischen Laufschuhmodelle von Nike. Außerdem sorgen Details mit reflektierendem Design für eine bessere Sichtbarkeit auf der Straße.
Treue Nike-Fans haben den Ava Rover vielleicht schon zu Gesicht bekommen, als der Schuh Anfang Juni 2025 in einer exklusiven schwarzen Farbgebung auf den Markt kam. Er ist in Zusammenarbeit mit der koreanischen Modedesignerin Hyein Seo entstanden.
Dieser erweiterte weltweite Release basiert auf der großartigen ersten Kollaboration. Weitere Farbgebungen, darunter Fossil Clay und Black Muslin, sind voraussichtlich ab dem 25. Juli 2025 auf nike.com und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.