Warum du verschiedene Fähigkeiten entwickeln solltest, laut Autor David Epstein

Wenn man den New York Times-Bestsellerautor und Sportwissenschafts-Journalisten David Epstein nach seiner Einstellung zum Jahr 2020 fragt, erhält man in etwa diese Antwort: Gerade unvorhersehbare, schwierige Situationen bringen einen weiter, wenn man den Mut hat, sich ihnen zu stellen. In dieser Folge von "Trained" geht es darum, wie du diesen Mut entwickelst. In einem Videochat erklärt Epstein dem Nike Senior Director Of Performance, Nike Performance Council-Member und Trainer von Eliteathleten Ryan Flaherty, warum es besser ist, in vielen Bereichen (Sport, Fachbereiche, Skills) Erfahrungen zu sammeln als sich in einem Bereich zu spezialisieren. Epstein erläutert auch, dass Erfolg keiner geraden Linie folgt oder vom Alter abhängt und welche Fragen wir uns stellen sollten, um mehr Erfüllung im Leben zu finden, und zwar nicht nur im Gym.