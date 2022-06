Wie du die Anzeichen für eine Hitzeerschöpfung erkennst – und was du Ärzten zufolge tun solltest

"Man sollte darauf achten, ob man sich auf einmal 'komisch' fühlt", so Dr. Casey Batten,Leiter für Sportmedizin am Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles und leitender Arzt für Sportmedizin in der Primärversorgung der Los Angeles Rams.

"Man fühlt sich in der Regel zunächst unfit gefolgt von einer Welle von Müdigkeit und Schwächegefühl" meinte er. "Wenn man dann weiter trainiert, kommt es zusätzlich höchstwahrscheinlich noch zu weiteren Symptomen von Hitzeerschöpfung." Dazu zählen:

Starkes Schwitzen

Übelkeit

Schwindelgefühl

Kalte, feuchte Haut

Kopfschmerzen

Reizbarkeit

Durstgefühl

Verringerte Harnausscheidung

Erhöhte Körpertemperatur

Erhöhter Puls

"Bei Hitzeerschöpfung tritt zunächst ein Schwächegefühl auf. Wenn sie anhält, können sich die Symptome innerhalb von 10 bis 15 Minuten verschlimmern. Es kann sogar vorkommen, dass man gar nicht mehr schwitzt", erklärt Dr Anjali Bharati, Ärztin für Notfallmedizin im Lenox Health Greenwich Village in New York. Das liegt daran, dass der Körper die Temperatur nicht mehr regulieren kann. Die Haut wird also trocken und warm, selbst, wenn du kurz zuvor noch ausgiebig geschwitzt hast.

"Wenn man diesen Punkt erreicht hat, können auch Bauchkrämpfe und dunkler Urin – in der Farbe von Tee oder Cola – auftreten, weil du höchstwahrscheinlich dehydriert ist", erklärt Dr. Bharati. Du hast wahrscheinlich auch Gleichgewichtsprobleme, leichte Kopfschmerzen und erhöhten Puls.

Wenn du trotz sich verschlimmernder Symptome einer Hitzeerschöpfung weiter trainierst, kann es zum Hitzschlag kommen. Laut der CDC kann die Körpertemperatur bei einem Hitzschlag innerhalb von 15 Minuten auf über 40 Grad Celsius steigen.

Ein weiteres potenzielles Problem ist das Auftreten von Rhabdomyolyse – auch Rhabdo genannt – die durch Hitzebelastung und längere körperliche Anstrengung hervorgerufen wird. Dabei stirbt Muskelgewebe ab und Elektrolyte und Proteine gelangen in den Blutkreislauf, was potenziell zu Herzrhythmusstörungen, Nierenschäden und Krampfanfällen führen kann.

Was tun? Behandle Hitzeerschöpfung, sobald du Symptome erkennst – auch, wenn du dir nicht sicher bist. Wenn du bei Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit trainierst, solltest du immer vorsichtig sein.