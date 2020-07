Alleinsein kann schön sein

Tu, was du schon immer tun wolltest

Der Bereich des Gehirns, der für unsere sozialen Bindungen zuständig ist, wird auch aktiv, wenn du dich leidenschaftlich für etwas begeisterst, erläutert Cacioppo. Das gilt auch, wenn du alleine bist. Nutze deshalb Tage, an denen du dich ein bisschen einsam und verloren fühlst, dazu, etwas zu tun, von dem du schon lange geträumt hast. Nimm einen Pinsel in die Hand, um ein Bild zu malen, oder fang endlich mit dem Roman an, den du schon immer schreiben wolltest. Dadurch kommst du in Kontakt mit dir selbst und damit irgendwann auch wieder mit anderen.



Nimm dir mindestens 20 Minuten in der Woche Zeit für dein ganz persönliches Projekt. Auch wenn es am Anfang nicht so gut klappt: Bleib am Ball. Irgendwann macht es Klick und deine einsamen Momente gehören der Vergangenheit an. Das Gleiche gilt auch, wenn du etwas völlig Neues beginnst, zum Beispiel Backen oder das Lernen einer Fremdsprache.



Sei nachsichtig mit dir selbst, wenn du Fehler machst. Sie gehören dazu. Feier selbst kleine Erfolge, zum Beispiel dein erstes selbstgebackenes Brot oder den ersten perfekten Satz. Und weißt du, was noch schön am Alleinsein ist? Keiner beurteilt dich. Und keiner macht sich über dein frisches Brot her.