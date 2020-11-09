Über das Design: ACG Smith Rock

Wir waren die ganze Nacht eingeschneit und taten daher das, was bei so einem Wetter schon seit jeher üblich ist: Wir zündeten den Kamin an und machten es uns gemütlich. Mit dampfenden Getränken in der Hand trafen wir uns an der Bar und besprachen die Erlebnisse und Eindrücke des Tages. Wir verglichen unsere Notizen darüber, wie unsere Ausrüstung auf der Straße und bei diesem Wetter funktioniert hatte. Wir sahen Performance plötzlich aus einem ganz neuen Blickwinkel und diskutierten darüber, wie man die ACG-Kollektion in der nächsten Saison noch besser machen könnte. Nachdem wir über das Design gesprochen hatten, zogen wir uns in den Lounge-Bereich der Lodge zurück. Hier gibt es eine Bibliothek, die für jeden etwas bietet, von Romanen bis zu alten Wildnis-Guides. Völlig abgeschnitten von der Außenwelt nahmen wir einfach irgendwelche Bücher aus den Regalen und lasen abwechselnd vor. Für manche von uns war es der erste ACG-Trip. Andere waren schon seit Jahren dabei. Wir konnten abschalten, ganz ins Hier und Jetzt eintauchen und einfach ein bisschen Spaß mit dem gesamten Team haben. Und das ist in gewisser Weise genauso wichtig wie Gespräche über Produkte und deren Funktion. So entstand eine Verbindung zwischen uns als Team.