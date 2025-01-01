Vêtements pour semi-marathon : une technologie supérieure t'accompagne vers la victoire
Tiens la distance avec style grâce à nos tenues pour le semi-marathon. Nos vêtements intègrent une technologie innovante qui t'aidera à améliorer ton record personnel. Ainsi, nos tissus légers ne t'encombrent pas et leur extensibilité optimale favorise un mouvement naturel. Les coutures plates réduisent les irritations pendant les ports prolongés, tandis que les ceintures élastiques te procurent confort et maintien à chaque kilomètre. Pour un maximum de confort, sélectionne une tenue pour semi-marathon dotée de la technologie Nike Dri-FIT ADV. Elle évacue la transpiration et est ultra-respirante, de sorte que rien ne t'empêche d'atteindre la ligne d'arrivée.
Nos vêtements pour semi-marathon t'accompagnent par tous les temps. S'il fait chaud, nos vestes sans manches et nos shorts t'offrent une sensation aérienne. Si le temps est humide, enfile une veste de running déperlante. Légère, elle est conçue pour te protéger des éléments, de façon à ce que rien ne te ralentisse. D'autre part, les vestes en tissu anti-UV protègent du soleil les zones que le vêtement couvre. Découvre des capuches ajustables équipées de cordons élastiques qui te permettent d'obtenir l'ajustement parfait. Les poches doublées de mesh sont idéales pour ranger tes objets de valeur quand tu bouges. Lorsque la météo est instable, sélectionne une veste compressible afin d'en faciliter le transport. Le Swoosh emblématique de Nike, présent sur toute la collection, apportera une note haut de gamme à ta tenue de semi-marathon.
Pour protéger le futur du sport, chaque seconde compte. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues pour semi-marathon portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.