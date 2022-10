Le Tsugaru Shamisen à Londres

Le Tsugaru Shamisen est la variante de Shamisen la plus populaire. Avec ses tonalités à effet de réverbération et ses vibrations aux sonorités électriques, l'énergie qu'il dégage semble à la croisée du rock et de la folk. Le groupe fait connaître ce son unique dans toute la ville de Londres, organisant des répétitions intenses en plein air à Clapham Common ou des cours à Finchley Central.

« Même si vous n'avez jamais entendu parler de cet instrument, vous avez forcément déjà entendu le son qu'il produit », ajoute Luke, joueur talentueux mais humble qui, depuis qu'il a commencé un apprentissage sérieux du Tsugaru Shamisen il y a quatre ans, a formé un duo appelé Denshonen. « Il vous permet de rentrer en contact avec d'autres personnes, parce que vous avez un intérêt original en commun », explique-t-il.

Lux, autre membre du groupe qui joue maintenant depuis deux ans, confirme ce sentiment. « J'étais le seul de mes potes à en faire. C'était une nouvelle activité dans laquelle je voulais m'investir et qui me permettrait de faire des rencontres. Il y a sans arrêt de nouveaux passionnés. Il y aura toujours quelqu'un à qui enseigner ses connaissances, même si j'ai encore beaucoup à apprendre », raconte-t-il.

Chaque personnalité apporte un vent de fraîcheur au Tsugaru Shamisen. En effet, comme le dit DJ Takaki, votre manière de jouer reflète « votre esprit et votre instinct ». Vous ne trouverez jamais deux fois le même son.

« Il n'y a que trois cordes, mais tellement d'émotions différentes, ajoute Hibiki. La corde épaisse offre un son plus dramatique, plus lourd, tandis que la corde la plus fine est plus discrète, plus triste. ».