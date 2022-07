Les meilleures robes et jupes Nike pour Fille

Certains enfants peuvent opter pour des jupes ou des robes sport. Nike propose des jupes de sport pour le training, le tennis et le golf, équipées d'un short intégré et fabriquées dans des matières Nike Dri-FIT, qui évacuent la transpiration pour une évaporation plus rapide. Cela permettra aux enfants de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort tout au long de la journée.

(Contenu apparenté : Les meilleurs maillots de bain Nike pour Enfant)

Par exemple, la jupe NikeCourt Victory est fabriquée dans un mélange de polyester et d'élasthanne léger et haute performance. Très pratique, elle permet de glisser des balles sous l'ourlet de son short intérieur. La taille large offre une tenue sûre et confortable.

Pour les enfants qui jouent au golf, découvrez la jupe Nike Club respirante. Elle est disponible en plusieurs coloris et est fabriquée dans un tissu extensible recyclé discrètement texturé et équipé de la technologie Nike Dri-FIT. Le short intérieur présente des coutures plates et lisses, et l'absence de couture sur le devant l'empêche de remonter. Les plis de la jupe offrent une plus grande liberté de mouvement, tandis que la poche discrète peut accueillir de petits objets. Les jupes de golf Nike apportent aux enfants le confort dont ils ont besoin pour se concentrer sur leur swing au lieu d'ajuster leur short.