Fait intéressant : utiliser plus de lessive ne vous permettra pas d'obtenir des vêtements plus propres. En fait, cela ne fera qu'obstruer le tissu et piègera les bactéries à l'intérieur. Dégoûtant, non ? Vous pouvez éliminer cette accumulation en lavant votre brassière de sport (et le reste de votre tenue) avec une demi-dose de lessive et une demi-dose de vinaigre blanc.

Ensuite, continuez à laver avec moins de lessive. N'utilisez pas non plus d'adoucissant. Vous pensez peut-être qu'il ajoute un parfum de fraîcheur à la lessive, mais le tissu des brassières de sport est différent de celui de vos vêtements ordinaires et le produit peut recouvrir l'élastique, empêchant votre machine à laver de pénétrer dans les fibres et de nettoyer en profondeur.