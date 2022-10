De eerste eigen schoen die NOCTA op de markt brengt, is meteen een schot in de roos. De schoen geeft het ethos van het merk perfect weer en biedt een mengeling van klassieke Nike retro stijl, ongeëvenaard comfort, functionaliteit en een minimalistisch maar toch subtiel agressief design. Het strakke, minimalistische bovenwerk en de vernieuwde klassieke 'Air Terra Humara' afwerking zorgen voor een ongelooflijk veelzijdig design dat ideaal is voor alledaags gebruik of tijdens een speciaal avondje uit. De mix van premium kiezelleer, 3M-accenten en G-TEK griptechnologie bieden optimaal comfort en enorm veel ondersteuning.



De NOCTA Hot Step is vanaf 3 maart wereldwijd verkrijgbaar in de hieronder genoemde stores.