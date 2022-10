Nee, je ogen bedriegen je niet. Dat is een Plus bovenwerk — met de befaamde Franse bijnaam 'Le Requin' vanwege de gelijkenis met een haai — boven op de dempende zool van de AM 97. De frisse aardetinten van de kleurencombinatie Emerald en Orewood Brown zijn net zo wonderschoon als de natuur in al haar glorie.