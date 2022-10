De productieve Kim Jones heeft zijn ervaring als Europees designer aangewend om een Nike Football lifestylecollectie te maken geïnspireerd op de grootste sportcompetitie ter wereld. Jones remixt hiervoor klassieke schoenen met zijn doe-het-zelfaanpak en de Londense punk-look uit de late jaren 70. Het resultaat is een stijl die even uniek als anarchistisch is. Ter ere van de Engelse jongerenterrascultuur en rave-subculturen van de jaren 90 heeft hij voor deze hybride iconische Nike schoenen van nu en vroeger gecombineerd. Asymmetrische veters, een Air Sole unit over de hele lengte en een reflecterend enkelbandje dragen allemaal bij aan ultiem comfort. Een Nike Football logo met smiley is een knipoog naar oude tijden en de basiself van het team.