Met zijn verbeterde demping en explosieve responsiviteit is de Air Jordan XXXI gemaakt voor zachte landingen en veerkrachtige stappen. Dankzij Flightspeed technologie is dit de ultieme performanceschoen en het Flyweave bovenwerk zorgt voor ventilatie, flexibiliteit en ondersteuning. De Black Cat kleurencombinatie is een eerbetoon aan de krachtige speelstijl van MJ en zijn reputatie als meest meedogenloze en duchtige tegenstander op het basketbalveld ooit.