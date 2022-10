AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

€ 100,00

Als jongetje moest Cristiano Ronaldo het doen met slechts twee paar schoenen. Eén paar om in te spelen en één voor op school. Zijn schoolschoenen bleven netjes, maar in zijn speelschoenen kwamen voortdurend gaten omdat hij altijd aan het voetballen was. Elke keer lapte zijn moeder de schoen weer op en kon Cristiano zijn talent verder aanscherpen. De iconische Air Force 1 krijgt, geïnspireerd door de meest onderscheiden voetballer ooit, een luxe gouden patchworkupgrade als eerbetoon aan Cristiano Ronaldo's nederige start. De Air Force 1 behoudt de klassieke witte look maar heeft nieuwe gouden accenten als knipoog naar de status van de levende legende. Een gouden handtekening aan de binnenkant tilt deze toch al legendarische schoen naar een absoluut hoogtepunt.