Leo Baker. Toujours à contre-courant

NIKE : L'expression « aller à contre-courant », qu'est-ce que ça signifie pour toi ?

LEO : Faire quelque chose d'inhabituel. Certaines personnes trouvent facilement leur place dans la société dans laquelle elles sont nées. Pour d'autres, aller à contre-courant est la seule manière qu'ils connaissent pour exister. [Je] pense aux personnes qui osent être fidèles à elles-mêmes et qui ne se conforment pas aux standards de la société.

NIKE : On aurait pu croire que parmi tous les sports, le skateboard accepterait plus facilement quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule. Quelle a été ton impression ?

LEO : Le skateboard est bâti sur la désobéissance à la culture populaire. Je me sens très proche de cette philosophie en tant que queer, personne non conforme aux normes de genres. Se sentir comme une marginale dans ma propre sous-culture, c'est ce qui m'a motivée à créer de l'espace et du changement. Plus je laissais libre cours à mon vrai moi, plus j'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ce que j'aimais le plus.

Je me suis rendue compte que je me sentais seule dans les endroits les plus familiers pour moi : lors des skate trips, dans les skateparks, dans les compétitions. Je me sens toujours comme une extraterrestre dans ces endroits. Mais il y a des gens comme moi qui font du skate dans ces endroits, qui sont des womxn, queer, qui ne se conforment pas aux normes de genres, c'est ces personnes-là avec qui je veux faire du skate. C'est de ces personnes-là que je me sens la plus proche.