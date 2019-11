C'est dans cette optique que Laura s'est lancée dans l'un de ses plus gros projets à ce jour : À la manière de (ALMD), une battle de danse qu'elle a créée en 2018. Ayant elle-même participé à un grand nombre de battles dans sa carrière, Laura sait mieux que quiconque à quel point ces concours inspirent les danseurs. C'est un espace leur permettant de se rassembler, pas seulement pour s'affronter, mais aussi pour échanger et travailler ensemble, et surtout pour apprendre les uns des autres.

Et avec ALMD, Laura espère amener cet esprit d'unité et de collaboration encore plus loin en ouvrant ce concours à tout le monde. Il accepte non seulement tous les styles de danse (de la danse classique à la dance urbaine en passant par le jazz et le hip-hop), mais il est également ouvert à tous les milieux socio-économiques. « Je veux que ce soit gratuit pour tout le monde, pour que tout le monde puisse profiter du moment ensemble, sans se dire "Je ne peux pas y aller, je n'ai pas l'argent", explique-t-elle. Je veux que ce soit le plus accessible possible, pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. »

Laura explique qu'elle a créé ALMD pour que les gens apprennent à se surpasser. Et avec les principes affirmés par Laura pour cette battle, tout le monde peut apprendre et se perfectionner ; il n'y a aucune barrière sociale ou financière, tout le monde est le bienvenu. Même les membres du jury, qui définissent leur propre thème pour chaque round, viennent de différents milieux et secteurs d'activité.

Pour Laura, c'est en rassemblant des personnes de tous les horizons qu'on obtient le meilleur de cette forme d'art. « Ça permet de pousser les danseurs à se dépasser et de regrouper différentes communautés au même endroit, explique-t-elle. Si on mélange les cultures, les styles et les communautés, on peut tous être unis. Si on s'unit et qu'on le reste, on est plus forts, et on aura plus d'impact. »

Malgré toute la philosophie qui entoure sa discipline et ses rêves, Laura garde toujours les pieds sur terre. « C'est du divertissement, dit-elle en riant. Danser, ou regarder danser, ça rend les gens heureux. La danse rend tout plus beau. »