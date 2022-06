10 postures d'échauffement de yoga faciles pour améliorer la circulation sanguine

Il existe de nombreux types, genres et pratiques du yoga. Le yoga vinyasa, genre populaire exigeant, est conçu pour maintenir votre rythme cardiaque élevé en associant des postures d'équilibre, des inversions et des postures debout.



Les asanas favorisant une meilleure circulation comprennent des postures qui ouvrent la poitrine et la cage thoracique. Ces mouvements ouvrent l'espace autour du cœur, organe vital de la circulation. Des postures telles que celles du chameau, de la roue, du pont et du danseur facilitent l'ouverture au niveau du cœur.



Les inversions, ou quand votre cœur se situe au-dessus de votre poitrine (les postures tête en bas), sont également bénéfiques car elles amènent du sang vers le cerveau et soulagent en partie la pression venant du cœur. Ces postures incluent par exemple le chien tête en bas, la chandelle et la posture sur la tête.



Certaines postures de yoga sollicitent différentes parties du système circulatoire de votre corps, tandis que d'autres développent davantage les muscles et l'équilibre, et améliorent également la santé du cœur et des poumons.



Intégrez les 10 postures d'échauffement de yoga suivantes dans votre pratique pour booster votre circulation et améliorer votre pratique du yoga en général.