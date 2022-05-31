Quels sont les bienfaits de la danse ?
Sport et activité
Que ce soit dans votre salon ou en studio, la danse présente de nombreux bienfaits pour la santé selon les experts.
La danse est une activité adaptée à tout le monde. Forme d'expression physique et émotionnelle, elle offre aussi de nombreux bienfaits pour la santé, que ce soit sur le corps ou l'esprit. Tandis que les cours de danse traditionnels impliquent souvent une chorégraphie et la mémorisation de pas, des cours de fitness très populaires intégrant différents styles de mouvements ont étendu cet art à un public encore plus large. Et il n'y a pas forcément besoin de professeur ou de partenaire. La danse peut être pratiquée (presque) partout.
« Il est important de reconnaître que chaque corps est capable de danser ; quelle que soit sa forme, la danse, c'est la danse, explique Mia Morris, directrice exécutive de Dance for All Bodies. Tout mouvement intentionnel, et même non intentionnel, peut être et devrait être considéré comme de la danse. Le seul facteur déterminant devrait être le point de vue de la personne en mouvement : si elle-même considère ou non ses propres mouvements comme étant de la danse. »
Ici, des expertes nous exposent les bienfaits de la danse démontrés par la science.
Quels sont les bienfaits de la danse ?
1.La danse est un bon entraînement cardio.
D'après l'American College of Sports Medicine, la danse est considérée comme une activité aérobie, car elle « sollicite de grands groupes de muscles, peut être pratiquée en continu et est rythmée par nature ». Les recherches suggèrent un lien entre santé cardiovasculaire et activité physique. Et il ne fait aucun doute que la danse vous donne l'opportunité d'augmenter votre activité physique.
Certaines formes de danse comme la danse irlandaise et la danse folklorique écossaise sont considérées comme d'excellentes activités aérobies. Mais il n'y a pas que les types de danse énergiques qui offrent des bienfaits.
« Les danses plus lentes sont excellentes lorsque vous essayez d'améliorer votre niveau d'activité, en particulier si vous débutez, explique le Dr Alyssa Arms, kinésithérapeute, spécialiste clinique en orthopédie et gérante du centre de rééducation Back in Step Physical Therapy. Le fait de bouger plus vite contribuera surtout à votre santé cardiaque de manière générale. Veillez simplement à travailler dans une zone [de fréquence cardiaque] adaptée à vous et à votre état de santé. »
Outre son effet bénéfique sur le cœur, la danse peut également contribuer à atténuer d'autres problèmes. Une étude de 2016 a révélé que la danse pratiquée à une intensité modérée réduisait les risques de maladies cardiovasculaires.
2.La danse peut améliorer la force et l'endurance musculaires.
Selon le type de danse, l'intensité et le style peuvent varier. De même, chaque type de danse peut cibler différents types de mouvements musculaires, explique le Dr Carrie Skony, chiropracteure et médecin du sport certifiée en chiropractie. Par exemple, la danse classique requiert des mouvements lents et contrôlés avec des périodes de sauts, ce qui permet d'améliorer l'endurance musculaire au niveau de la ceinture abdominale, des bras et des jambes.
« Ce type de renforcement peut contribuer à développer les muscles longs et toniques qui sont souvent associés à la danse classique », explique le Dr Skony.
D'après une étude de 2019 publiée dans la revue Anatomy, la danse classique favorise l'adaptation des muscles, car le corps doit s'adapter aux cinq positions de base impliquant une rotation des jambes. Les chercheurs ont constaté que ces adaptations entraînaient une bonne stabilité posturale, ce qui en danse classique sollicite tous les muscles du corps. Et ces développements posturaux peuvent contrer les effets d'une position assise au travail ou dans les transports, précise le Dr Skony.
Si vous avez envie d'essayer un autre type de danse, la chiropracteure explique que des styles de danse plus énergiques, comme le hip-hop, le jazz ou les danses de salon, peuvent nécessiter une certaine explosivité. Une étude de 2014, publiée dans le Journal of Sports and Physical Education, suggère que la danse permettrait de développer la force car les muscles doivent résister au poids du corps, mais également l'endurance car les muscles s'habituent à fournir un effort intense prolongé (les danses de salon et la danse en ligne sont particulièrement bénéfiques pour l'endurance).
3.La danse favorise la coordination, l'équilibre et la souplesse.
Chaque style de danse a sa propre série de mouvements, positions et pas qui, une fois combinés, forment une chorégraphie. Pour mettre ces éléments ensemble, il faut de la coordination, de l'équilibre et de la souplesse.
« Pour danser, il faut généralement faire des pas dans différentes directions, se tenir sur une jambe (même si ce n'est que pour une seconde ou deux) et [faire] bouger différentes parties de votre corps en même temps », explique le Dr Arms.
Une étude de 2021 suggère que la danse pourrait améliorer les fonctions motrices chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Dans cette étude, les chercheurs ont constaté que plusieurs semaines d'entraînement de danse avaient renforcé l'équilibre, amélioré la capacité à passer de la position assise à la position debout et réduit le gel de la marche chez les personnes ayant participé à cette étude.
« Ce qui est particulièrement bénéfique avec la danse, c'est qu'elle implique des mouvements intégrés et multidirectionnels, ce qui signifie que différentes parties du corps doivent se coordonner et travailler ensemble pour réaliser des mouvements complexes », explique le Dr Skony.
4.La danse peut améliorer la densité minérale osseuse.
Des recherches suggèrent que les exercices à fort impact contribuent à la croissance des tissus osseux, grâce à la force appliquée dessus lors d'activités utilisant le poids du corps telles que la danse. Le ballet allegro (des pas sautés rapides) et les claquettes appliquent plus d'impact sur le bas du corps, tandis que les types de danse nécessitant de soulever le poids des bras (comme le breakdance et la danse moderne) ont des effets positifs sur la densité osseuse au niveau du haut du corps, explique le Dr Skony.
« Les os se renforcent en étant exposés à des tensions mécaniques [physiques], précise-t-elle. C'est pourquoi les activités les plus bénéfiques pour la santé osseuse sont celles à fort impact, comme les sauts, le running et le renforcement musculaire. Étant donné que la plupart des cours de danse sont basés sur l'utilisation du poids du corps et que beaucoup impliquent des sauts, pratiquée de manière régulière, la danse offre d'incroyables bienfaits au niveau de la santé osseuse, en particulier dans le bas du corps. »
Une étude de 2019 portant sur des femmes ménopausées souffrant d'ostéopénie (perte osseuse et affaiblissement des os) a révélé que la danse permettait d'améliorer la densité minérale osseuse. Selon cette étude, la danse pouvait être considérée comme un bon complément aux médicaments et autres approches thérapeutiques pour améliorer la densité minérale osseuse.
5.La danse peut améliorer votre humeur.
En cas de soucis psychologiques, il est essentiel de travailler avec un professionnel diplômé, mais les recherches suggèrent que la danse peut venir compléter les interventions thérapeutiques. Par exemple, une étude systématique de 2019, publiée dans Frontiers in Psychology, a révélé que la thérapie par la danse était efficace dans le cadre d'un traitement pour les adultes souffrant de dépression. Les chercheurs y mentionnent le caractère non verbal de la danse, permettant aux personnes qui la pratiquent d'exprimer leurs émotions par un autre biais que les mots.
« La danse a un côté libérateur, explique Mia Morris. C'est un exutoire permettant d'être totalement soi-même et de s'exprimer dans un langage compris de tous. La danse peut vous aider à incarner des émotions sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots ou à raconter une histoire difficile à verbaliser. »
De plus, une méta-analyse de 2014 a mis en évidence des effets positifs systématiques lors de l'utilisation de la danse comme thérapie, et les chercheurs ont suggéré que cette pratique pouvait non seulement atténuer les symptômes dépressifs et anxieux, mais également améliorer l'humeur et le bien-être personnel.
Étant donné qu'il existe beaucoup de styles de danse différents, le fait de tester différents genres peut apporter une variété de bienfaits.
« Vous avez des centaines d'options disponibles : danse classique, hip-hop, swing, etc., explique le Dr Arms. Bien sûr, certains styles peuvent appliquer plus de tensions sur les genoux ou exiger plus de souplesse pour être pratiqués sérieusement. Mais il y en a pour tout le monde. »
Rédaction : Ashley Lauretta