Quels sont les bienfaits de la danse ?

La danse est une activité adaptée à tout le monde. Forme d'expression physique et émotionnelle, elle offre aussi de nombreux bienfaits pour la santé, que ce soit sur le corps ou l'esprit. Tandis que les cours de danse traditionnels impliquent souvent une chorégraphie et la mémorisation de pas, des cours de fitness très populaires intégrant différents styles de mouvements ont étendu cet art à un public encore plus large. Et il n'y a pas forcément besoin de professeur ou de partenaire. La danse peut être pratiquée (presque) partout.



« Il est important de reconnaître que chaque corps est capable de danser ; quelle que soit sa forme, la danse, c'est la danse, explique Mia Morris, directrice exécutive de Dance for All Bodies. Tout mouvement intentionnel, et même non intentionnel, peut être et devrait être considéré comme de la danse. Le seul facteur déterminant devrait être le point de vue de la personne en mouvement : si elle-même considère ou non ses propres mouvements comme étant de la danse. »



Ici, des expertes nous exposent les bienfaits de la danse démontrés par la science.