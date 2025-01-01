Marathon-Ausrüstung: gemacht für lange Läufe
Egal, ob du gleich an den Start gehst oder einfach nur deinen Trainingsplan umsetzen willst: In unserem Marathon-Outfit fühlst du dich rundum wohl. Wir verwenden leichtgewichtige Materialien, die dich nicht beschweren, während die darin enthaltenen Stretch-Fasern dafür sorgen, dass du vom ersten bis zum letzten Kilometer maximale Bewegungsfreiheit genießt. Damit du dich selbst bei hoher Intensität auf ein frisches Tragegefühl verlassen kannst, leitet die Nike Dri-FIT Technologie den Schweiß von der Haut weg, sodass er schneller verdunsten kann. Du willst maximalen Komfort? Dann entscheide dich für Marathonkleidung mit Nike Dri-FIT ADV-Technologie, die wir anhand realer Daten von echten Läufer:innen entwickelt haben. Das feuchtigkeitsableitende Gewebe kombiniert innovative Technologie mit intelligenten Features, darunter zum Beispiel die Lüftungsöffnungen an den Körperstellen, die schnell erhitzen. So kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und deine Ziele erreichen.
Bereitest du dich auf einen Wettkampf vor? Denk daran, dass deine Marathon-Ausrüstung viele Taschen haben sollte, sodass du alles Wichtige stets griffbereit hast, während du läufst. Dazu gehören Reißverschlusstaschen für Smartphone und Schlüssel sowie Einschubtaschen, in denen du deine Energie-Gels verstauen kannst. Eine Laufhose mit Stretch-Taillenbund sorgt für einen optimalen Sitz, wobei dank verstellbarer Kordelzüge garantiert nichts verrutschen kann. Flache Nähte verhindern Hautreizungen bei längerem Tragen und atmungsaktive Silhouetten kühlen bei hohen Temperaturen. In der gesamten Kollektion triffst du auf den ikonischen Nike Swoosh, der deiner Laufbekleidung für den Marathon einen smarten Touch verleiht.
Beim Shoppen auf Nachhaltigkeit zu setzen, liegt immer im Trend. Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von Marathon-Outfits auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.