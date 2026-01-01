Kroatien Trikots 2026(10)

Kroatien 2024/25 Stadium Away
Kroatien 2024/25 Stadium Away Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
Kroatien Crest
Kroatien Crest Nike Fußball-T-Shirt für Herren
Kroatien Crest
Nike Fußball-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Kroatien 2024/25 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Kroatien 2024/25 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Match Home
Kroatien 2024/25 Match Home Nike Authentic Dri-FIT ADV Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
Kroatien 2024/25 Match Home
Nike Authentic Dri-FIT ADV Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
30 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Kroatien 2024/25 Stadium Home Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home/Away
Kroatien 2024/25 Stadium Home/Away Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts für Herren
Kroatien 2024/25 Stadium Home/Away
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts für Herren
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Match Away
Kroatien 2024/25 Match Away Nike Authentic Dri-FIT ADV Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
Kroatien 2024/25 Match Away
Nike Authentic Dri-FIT ADV Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Kroatien 2024/25 Stadium Away Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Kroatien 2024/25 Stadium Home Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
40 % Rabatt

Fußballtrikots der Nationalmannschaft Kroatiens 2026: Stich aus der Masse heraus

In den Nike Fußballtrikots von Kroatien ist höchste Performance auf dem Platz wie auf der Tribüne angesagt. Mit körpernahen Passformen machst du sowohl beim Dribbeln als auch im Alltag eine gute Figur, während relaxte Schnitte dafür beim Training weniger auf der Haut haften.


Vorsprung durch innovative Materialien


Unsere Kroatien-Outfits werden aus leichten Stoffen gefertigt, die dir optimale Bewegungsfreiheit ermöglichen. Die gesamte Nike Fußballkleidung besteht aus innovativen Materialien, die dir dabei helfen, das Beste herauszuholen. Jersey und Baumwolle sind so leicht, dass du auch in der Nachspielzeit die nötige Energie hast. Durch innovative Stoffe wird Schweiß nach außen geleitet und du bleibst vom An- bis Abpfiff angenehm trocken, damit du dich voll aufs Spiel konzentrieren kannst.


So trotzt du den Elementen


Wenn zwar der Fußballgott auf deiner Seite ist, der Wettergott aber wenig Einsehen hat, ist die Fußballkollektion der Nationalmannschaft aus Kroatien für dich da: Fleece-Langarmshirts mit Kapuze schützen dich vor Regen und ein hoher Stehkragen hält die Kälte in Schach. Hoodies und Sweatshirts lassen sich unkompliziert über dein Trikot ziehen, sodass du auch auf dem Weg zum und vom Platz die Farben deiner Lieblingsmannschaft trägst. In der Kabine darfst du die warme Fußballkleidung dann natürlich eintauschen. Netzeinsätze und Schlitze sorgen bei intensiven Trainings für die nötige Erfrischung, damit du immer deine Bestleistung bringen kannst.


Fußballsocken in den Farben Kroatiens


Den letzten Schliff gibst du deinem Outfit mit einem Paar Fußballsocken, welche denen der kroatischen Nationalmannschaft nachempfunden sind. In der Kollektion findest du Designs sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Babys. Atmungsaktive Materialien, strategische Polster und verstärkte Fersen sorgen dafür, dass du auch bei kniffligen Spielsituationen immer am Ball bleibst und du besonders lange Freude an deinen Fußballsocken hast. Unser ikonischer Swoosh ist das Tüpfelchen auf dem i.


Auf die Details kommt es an


Auch kleine Unterschiede im Design machen sich bemerkbar, wenn es darauf ankommt. Deswegen ist die Nike Fußballkleidung bis zur letzten Naht durchdacht. Ein elastischer Bund garantiert maximalen Komfort. Für einen noch individuelleren Sitz schnürst du einfach den praktischen Kordelzug enger, sodass auch bei den größten Herausforderungen wirklich nichts verrutscht. Dank körpernaher Schnitte kannst du dich während des Trainings voll auf Zuspiel und Annahmen konzentrieren. Nach Spielende bist du durch die Reißverschlüsse im unteren Beinbereich unserer Hosen als Erstes in der Kabine fertig.


Wie aus einem Guss – Trikot-Sets


Mit unseren Fußballtrikot-Sets bist du im Handumdrehen rundum ausgestattet. Du hast die Qual der Wahl zwischen den Heim- und Auswärtstrikots, die beide durch ihr ikonisches Design und die traditionelle Farbgebung glänzen. Wenn dir nicht nur dein Style, sondern auch die Umwelt am Herzen liegt, greif zu Sets aus recycelten Materialien. So tust du langfristig etwas für die nächste Generation von Fußballprofis. Apropos: Deinen Kindern machst du sicher mit einem der Kroatien-Trikots eine Freude.