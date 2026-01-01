Fußballtrikots der Nationalmannschaft Kroatiens 2026: Stich aus der Masse heraus
In den Nike Fußballtrikots von Kroatien ist höchste Performance auf dem Platz wie auf der Tribüne angesagt. Mit körpernahen Passformen machst du sowohl beim Dribbeln als auch im Alltag eine gute Figur, während relaxte Schnitte dafür beim Training weniger auf der Haut haften.
Vorsprung durch innovative Materialien
Unsere Kroatien-Outfits werden aus leichten Stoffen gefertigt, die dir optimale Bewegungsfreiheit ermöglichen. Die gesamte Nike Fußballkleidung besteht aus innovativen Materialien, die dir dabei helfen, das Beste herauszuholen. Jersey und Baumwolle sind so leicht, dass du auch in der Nachspielzeit die nötige Energie hast. Durch innovative Stoffe wird Schweiß nach außen geleitet und du bleibst vom An- bis Abpfiff angenehm trocken, damit du dich voll aufs Spiel konzentrieren kannst.
So trotzt du den Elementen
Wenn zwar der Fußballgott auf deiner Seite ist, der Wettergott aber wenig Einsehen hat, ist die Fußballkollektion der Nationalmannschaft aus Kroatien für dich da: Fleece-Langarmshirts mit Kapuze schützen dich vor Regen und ein hoher Stehkragen hält die Kälte in Schach. Hoodies und Sweatshirts lassen sich unkompliziert über dein Trikot ziehen, sodass du auch auf dem Weg zum und vom Platz die Farben deiner Lieblingsmannschaft trägst. In der Kabine darfst du die warme Fußballkleidung dann natürlich eintauschen. Netzeinsätze und Schlitze sorgen bei intensiven Trainings für die nötige Erfrischung, damit du immer deine Bestleistung bringen kannst.
Fußballsocken in den Farben Kroatiens
Den letzten Schliff gibst du deinem Outfit mit einem Paar Fußballsocken, welche denen der kroatischen Nationalmannschaft nachempfunden sind. In der Kollektion findest du Designs sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Babys. Atmungsaktive Materialien, strategische Polster und verstärkte Fersen sorgen dafür, dass du auch bei kniffligen Spielsituationen immer am Ball bleibst und du besonders lange Freude an deinen Fußballsocken hast. Unser ikonischer Swoosh ist das Tüpfelchen auf dem i.
Auf die Details kommt es an
Auch kleine Unterschiede im Design machen sich bemerkbar, wenn es darauf ankommt. Deswegen ist die Nike Fußballkleidung bis zur letzten Naht durchdacht. Ein elastischer Bund garantiert maximalen Komfort. Für einen noch individuelleren Sitz schnürst du einfach den praktischen Kordelzug enger, sodass auch bei den größten Herausforderungen wirklich nichts verrutscht. Dank körpernaher Schnitte kannst du dich während des Trainings voll auf Zuspiel und Annahmen konzentrieren. Nach Spielende bist du durch die Reißverschlüsse im unteren Beinbereich unserer Hosen als Erstes in der Kabine fertig.
Wie aus einem Guss – Trikot-Sets
Mit unseren Fußballtrikot-Sets bist du im Handumdrehen rundum ausgestattet. Du hast die Qual der Wahl zwischen den Heim- und Auswärtstrikots, die beide durch ihr ikonisches Design und die traditionelle Farbgebung glänzen. Wenn dir nicht nur dein Style, sondern auch die Umwelt am Herzen liegt, greif zu Sets aus recycelten Materialien. So tust du langfristig etwas für die nächste Generation von Fußballprofis. Apropos: Deinen Kindern machst du sicher mit einem der Kroatien-Trikots eine Freude.