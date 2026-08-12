Entdecke Nike Blazer für Damen fürs Skaten oder den Alltag
Wähle aus Nike Blazer Low Top- und Mid Top-Designs für Damen, erhältlich in einer Vielzahl klassischer Farbgebungen – oder gestalte deinen eigenen, einzigartigen Look. Der Nike Blazer war ursprünglich ein Basketballschuh, bis ihn die Skater-Szene für sich entdeckte. Nike Blazer für Damen gibt es in Wildleder, Leder oder Canvas in einem leichten, zeitlosen Design, das garantiert für Aufsehen sorgt. Finde dein perfektes Paar bei den Low Top- und Mid Top-Designs für Damen und sieh dir auch die Blazer-Kollektion für Herren an.