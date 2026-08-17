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Blaue Trainingsanzüge & Jogginganzüge

Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
129,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
99,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
74,99 €
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike+ SE
Nike Football Repel-Webhose (Herren)
89,99 €
Jordan
Jordan Anthem Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Anthem Jacke (Herren)
119,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
139,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Webshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Webshorts (Herren)
39,99 €
Nike
Nike Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)
Nike
Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)
59,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
42,99 €
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
79,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
109,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
79,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
47,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für Kleinkinder
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set für Kleinkinder
47,99 €
Jordan
Jordan Air 2-teiliges Hoodie-Set (Kleinkinder)
Jordan
Air 2-teiliges Hoodie-Set (Kleinkinder)
54,99 €
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
109,99 €
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
79,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
104,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
79,99 €
Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
69,99 €

Blaue Jogginganzüge: für mehr Komfort beim Training

Wenn du bei kaltem Wetter Läufe und Trainingsprogramme absolvieren willst, brauchst du etwas Warmes zum Anziehen – zum Beispiel einen blauen Jogginganzug von Nike. Wir haben verschiedene Passformen und Silhouetten, die zu deinem Stil und den besonderen Anforderungen deiner Sportart passen. Die dynamischen Modelle schmiegen sich eng an deinen Körper und liegen angenehm auf der Haut, während sie die Körperwärme speichern. Damit deine Muskeln nicht auskühlen, haben wir lockere Oversize-Modelle, die du einfach über deine Trainingskleidung ziehen kannst. Oder wie wäre es mit einem babyblauen Jogginganzug aus kuschelweichem Brushback-Fleece?


Für unsere Trainingsanzüge in Blau haben wir das bewährte Tech Fleece eingesetzt, das dir eine professionelle Isolierung bietet, ohne dich zu beschweren. Dank beidseitig glatter Konstruktion kann es die natürliche Körperwärme speichern, während leichtgewichtige Fasern und die Elastizität des Materials dafür sorgen, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Sobald du ins Schwitzen kommst, kommt die Nike Dri-FIT Technologie unserer dunkel- und hellblauen Jogginganzüge ins Spiel. Sie leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg und transportiert sie an die Gewebeoberfläche, wo sie schnell verdunsten kann. So fühlst du dich wohl und kannst dich ganz auf deine Ziele konzentrieren.


Unsere blauen Jogginganzüge gibt es in verschiedenen Farbvarianten, die zu deinem Stil passen. Ein Jogginganzug in Dunkelblau ist elegant und vielseitig, während ein Modell in Königsblau sofort ins Auge sticht. Wer es gern dezenter mag, greift am besten zu einem hellblauen Trainingsanzug. Achte auf Kontrast-Besätze, die als zusätzliche Eyecatcher dienen, ebenso wie auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der ein finales Statement setzt.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf blauer Jogginganzüge – ob Navy- oder Königsblau – auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.