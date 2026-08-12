Blaue Schuhe & Sneaker

(199)
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Bestseller
Nike P-6000
Herrenschuh
119,99 €
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Schuh (Herren)
Nike P-6000 "Denim"
Schuh (Herren)
119,99 €
Caitlin 1 "Blue"
Caitlin 1 "Blue" Basketballschuh
Bald verfügbar
Caitlin 1 "Blue"
Basketballschuh
139,99 €
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
Frisch eingetroffen
NikeSKIMS Rift Satin
Damenschuh
169,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 7
Straßenlaufschuh (Herren)
64,99 €
KD19 "Blueberry Blast"
KD19 "Blueberry Blast" Basketballschuh
KD19 "Blueberry Blast"
Basketballschuh
159,99 €
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
159,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
Nike Mind 001
Pregame Mules (Herren)
89,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Schuhe für Herren
Erhältlich in der SNKRS App
Nike Air Max 95 Big Bubble
Schuhe für Herren
189,99 €
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance" Schuh (Damen)
Bald verfügbar
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Schuh (Damen)
209,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
129,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
Frisch eingetroffen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
189,99 €
Nike Victori One
Nike Victori One Herren-Badeslipper
Nike Victori One
Herren-Badeslipper
32,99 €
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damenschuh
Frisch eingetroffen
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Damenschuh
119,99 €
Kobe 1 Protro
Kobe 1 Protro Schuh (Herren)
Kobe 1 Protro
Schuh (Herren)
199,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Schuh (Herren)
Nike Court Vision Low Next Nature
Schuh (Herren)
79,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
129,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
139,99 €
Luka 77
Luka 77 Basketballschuh
Luka 77
Basketballschuh
99,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballschuh
209,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
149,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
179,99 €
Nike Free Ride
Nike Free Ride Laufschuh für ältere Kinder
Ausverkauft
Nike Free Ride
Laufschuh für ältere Kinder
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
159,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
139,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
199,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
Personalisieren
Frisch eingetroffen
Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
159,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
309,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
329,99 €
Jordan NOLA
Jordan NOLA Damen-Slides
Jordan NOLA
Damen-Slides
44,99 €
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (Babys/Kleinkinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (Babys/Kleinkinder)
59,99 €
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (jüngere Kinder)
69,99 €
Nike Ava X
Nike Ava X Herrenschuh
Nike Ava X
Herrenschuh
119,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Schuh (ältere Kinder)
Jordan Trunner O/S
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (jüngere Kinder)
79,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
99,99 €
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (Babys, Kleinkinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (Babys, Kleinkinder)
64,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Damenschuh
Jordan Trunner O/S
Damenschuh
109,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
74,99 €
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Basketballschuh
109,99 €
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
189,99 €
Air Jordan Ultra SE
Air Jordan Ultra SE Herrenschuh
Air Jordan Ultra SE
Herrenschuh
149,99 €
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
Bald verfügbar
Ja 4 "Nightmare"
Basketballschuh
129,99 €
Nike Zoom GP Challenge Pro
Nike Zoom GP Challenge Pro Herren-Tennisschuh für Sandplätze
Nike Zoom GP Challenge Pro
Herren-Tennisschuh für Sandplätze
99,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandale (Babys und Kleinkinder)
Jordan OTDR
Sandale (Babys und Kleinkinder)
44,99 €
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red"
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red" Schuh (Herren)
Jetzt in SNKRS
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red"
Schuh (Herren)
209,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
139,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
199,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
Personalisieren
Frisch eingetroffen
Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
159,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
309,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
329,99 €
Jordan NOLA
Jordan NOLA Damen-Slides
Jordan NOLA
Damen-Slides
44,99 €
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (Babys/Kleinkinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (Babys/Kleinkinder)
59,99 €
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (jüngere Kinder)
69,99 €
Nike Ava X
Nike Ava X Herrenschuh
Nike Ava X
Herrenschuh
119,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Schuh (ältere Kinder)
Jordan Trunner O/S
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (jüngere Kinder)
79,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
99,99 €
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (Babys, Kleinkinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (Babys, Kleinkinder)
64,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Damenschuh
Jordan Trunner O/S
Damenschuh
109,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
74,99 €
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Basketballschuh
109,99 €
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
189,99 €
Air Jordan Ultra SE
Air Jordan Ultra SE Herrenschuh
Air Jordan Ultra SE
Herrenschuh
149,99 €
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
Bald verfügbar
Ja 4 "Nightmare"
Basketballschuh
129,99 €
Nike Zoom GP Challenge Pro
Nike Zoom GP Challenge Pro Herren-Tennisschuh für Sandplätze
Nike Zoom GP Challenge Pro
Herren-Tennisschuh für Sandplätze
99,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandale (Babys und Kleinkinder)
Jordan OTDR
Sandale (Babys und Kleinkinder)
44,99 €
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red"
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red" Schuh (Herren)
Jetzt in SNKRS
Air Jordan 3 x Levi's® "Indigo and Gym Red"
Schuh (Herren)
209,99 €

Blaue Sneaker & Schuhe: entdecke dein Potenzial

Von intensiven Läufen bis zu knallhartem Zirkeltraining: Blaue Schuhe von Nike sind auf verschiedene Sportarten und Bedürfnisse zugeschnitten. Hier findest du sowohl hoch als auch niedrig geschnittene Varianten, die zu unterschiedlichen Bewegungen passen. Hol dir ein eng anliegendes Paar, wenn sich dein Fuß besonders stabil anfühlen soll, oder setze auf die Flexibilität eines Schnürschuhs. Unter dem Fuß erwarten dich stoßdämpfende Polsterungen, die bis in die letzte Phase deines Trainings optimalen Schutz versprechen. Bei unseren Schuhen achten wir besonders auf leistungsstarke Features und hochwertige Materialien – schließlich begann bei Nike damals alles mit einem Laufschuh.


Auf deine Performance ausgerichtet


Weil das Streben nach der Höchstleistung deinem Körper einiges abverlangt, stellen wir unsere Sneaker in Blau mit einer soliden Polsterung in der Sohle her. Unser ReactX-Schaumstoff sorgt für weichen, gemütlichen Komfort und gleichzeitig für ein leichtes Tragegefühl. Da er zudem eine ideale Energierückgabe verspricht, genießt du jederzeit ein dynamisches Auf- und Abtreten. Wenn dir ein federndes, reaktionsfähiges Design besonders wichtig ist, hol dir blaue Nike Turnschuhe, die mit unseren ikonischen Air-Elementen ausgestattet sind. Sie fangen bei jedem Schritt zunächst den Aufprall ab und kehren anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.


Bestleistung beginnt an den Füßen


Bei unseren blauen Sneakern findest du garantiert das richtige Paar für deine individuellen Bedürfnisse. Wenn du viel auf Straßen oder Fußwegen trainierst, ist eine Variante mit strapazierfähiger Gummisohle und leicht strukturiertem Profilmuster die richtige Wahl. Dadurch genießt du optimale Kontrolle und maximales Selbstbewusstsein, ohne unnötiges Zusatzgewicht an den Füßen zu tragen – und obendrauf sind sie auch noch sehr strapazierfähig. Wenn das Outdoor-Abenteuer ruft, solltest du dich bei unseren speziellen Trailschuhen umschauen. Die unterschiedlich ausgerichteten Profilmuster gewährleisten optimale Traktion auf nassem oder unebenem Untergrund. Gleichzeitig sorgen die wasserdichten Materialien und eng anliegenden Schuhkragen dafür, dass Regen, Schmutz und Steine nicht in die Schuhe gelangen.


Optimiere dein Training


Der richtige Schuh verhilft dir beim Sport zur Höchstleistung. Deswegen stellen wir unsere Schuhe in Blau auch mit hochwertigen Obermaterialien her, die eine natürliche Bewegungsfreiheit ermöglichen. Achte beim Browsen beispielsweise auf flexible Fasern, die sich an deine Füße anpassen. Außerdem haben wir blaue Sneaker mit atmungsaktiven Eigenschaften, die für hervorragende Luftzirkulation um den Fuß herum sorgen. Dadurch kannst du überschüssige Hitze schneller abführen und fühlst dich länger frisch. Du arbeitest im Gym an deiner Stärke und Kondition? Dann hol dir Styles mit Hyperlift-Platten in den Sohlen, die beste Stabilität und maximales Selbstbewusstsein versprechen.


Demonstriere deinen Style


Du feilst an deiner Leistung. Und dabei möchtest du schließlich auch gut aussehen. Unsere blauen Schuhe sind daher in verschiedenen Nuancen erhältlich, damit du sie an deinen ganz individuellen Style anpassen kannst. Kreiere dezente Looks mit einem Sneaker in Hellblau oder Babyblau oder setze durch königsblaue Schuhe ein auffälliges Statement. Du suchst nach einem vielseitigen Paar, das zu allem passt? Dann sind dunkelblaue Schuhe eine perfekte Wahl.


Für die Zukunft des Sports


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das findest du gut? Dann sichere dir blaue Nike Sneaker, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.