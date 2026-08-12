Schulschuhe & Turnschuhe für den Sportunterricht für Kinder

Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herrenschuh
Nike Tennis Classic
Herrenschuh
89,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
Nike P-6000 SE
Herrenschuh
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Schuh (Herren)
Nike Air Max 90
Schuh (Herren)
149,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
+3
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+3
Nike Air Max Moto 2K
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
189,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Nike P-6000
Schuh
119,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
129,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
129,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
289,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
119,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herrenschuh
189,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
269,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
+2
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+6
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
Nike Air Max 90
Damenschuh
159,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
+2
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
84,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
119,99 €
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 95 SE
Schuh (ältere Kinder)
139,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
159,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (Damen)
Nike Shox TL
Schuh (Damen)
169,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Schuh (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Air Jordan 1 Mid
Schuh (ältere Kinder)
109,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh für ältere Kinder
Nike Star Runner 5
Laufschuh für ältere Kinder
54,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Herrenschuh
Jordan Spizike Low
Herrenschuh
169,99 €
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Herrenschuh
Nike Court Vision Low
Herrenschuh
79,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Herren)
129,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
64,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Schuh (jüngere Kinder)
Nike Air Max 270
Schuh (jüngere Kinder)
99,99 €
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Schuhe für ältere Kinder
Nike Air Max 90 LTR
Schuhe für ältere Kinder
119,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Shox TL
Schuh (ältere Kinder)
139,99 €
Nike Air Force 1 Retro Premium
Nike Air Force 1 Retro Premium Damenschuh
Nike Air Force 1 Retro Premium
Damenschuh
129,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Dunk Low
Schuh (ältere Kinder)
94,99 €
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Schuh
Bestseller
Nike Zoom Skylon 11
Schuh
129,99 €
Nike Air Max Plus Suede
Nike Air Max Plus Suede Damenschuh
Nike Air Max Plus Suede
Damenschuh
199,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
Nike Dunk Low Retro
Herrenschuh
119,99 €
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slides
Jordan Franchise
Slides
32,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (jüngere Kinder)
104,99 €
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Herrenschuh
Nike Court Vision Low
Herrenschuh
79,99 €
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Damenschuh
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Damenschuh
129,99 €
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame-Schuh (Herren)
Nike Mind 002
Pregame-Schuh (Herren)
139,99 €
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Herrenschuh
Nike Air Max 90 Premium
Herrenschuh
149,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
119,99 €

Kinderschuhe für den Sportunterricht: maximale Unterstützung für wachsende Füße

Du suchst nach einem Paar Schulschuhe, die nicht so schnell aufgeben? Dann solltest du dir diese strapazierfähigen Styles anschauen, die garantiert einiges mitmachen. In dieser Kollektion findest du beispielsweise schwarze Schuhe für die Schule, die mit ihrem farblich abgestimmten Branding in Sachen Coolness alles richtig machen und auch zu jedem Schuloutfit passen. Hol dir zudem Nike Kinder-Turnschuhe für den Sportunterricht, da ihre Sohlen nicht abfärben und somit perfekt für die Halle sind.


Ob auf dem Pausenhof oder beim Sportunterricht: Aktive Kinder brauchen Schuhe, die den Muskel- und Gelenkschutz effektiv fördern. Deshalb solltest du gleich beim Schulanfang zu Schuhen greifen, die bei jedem Schritt, Sprung und Sprint den Aufprall abfangen. Dafür haben wir unsere Modelle mit weichen Schaumstoffpolsterungen ausgestattet, die selbst an den längsten Schultagen lang anhaltenden Komfort versprechen. Den Außensohlen haben wir zudem strukturierte Profilmuster verliehen, die sogar auf unebenem oder nassem Grund zuverlässigen Halt ermöglichen.


Egal, ob der Sportunterricht in der Halle oder auf dem Spielfeld stattfindet, auf ein Paar Turnschuhe für die Schule von Nike ist Verlass: Designs mit griffigen Stollen bieten bei Outdoor-Sportarten maximale Stabilität, während Außensohlen aus Gummi dank ihrer leicht strukturierten Profilmuster optimal für Hallenböden sind. Hier erwarten dich auch Modelle mit unseren ausgezeichneten Air-Elementen in der Sohle – sie kreieren ein federndes Auftreten sowie ein dynamisches, reaktionsfähiges Abtreten. Achte auch auf die praktischen Laschen an Ferse und Zunge, die das An- und Ausziehen wesentlich schneller machen.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um uns dabei zu helfen, wähle Schuhe für den Sportunterricht, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.