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Türkei 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballhose für ältere Kinder - Schwarz/Sport Red/Weiß

Türkei 2026 Academy Pro Hose

Nike Dri-FIT Fußballhose für ältere Kinder

49,99 €
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Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die schmale Passform sowie die Reißverschlusstaschen und -bündchen bieten ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red/Weiß
  • Style: IR0470-010

Türkei 2026 Academy Pro Hose

49,99 €

Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die schmale Passform sowie die Reißverschlusstaschen und -bündchen bieten ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red/Weiß
  • Style: IR0470-010

Größe und Passform

    • Schmale Passform: schlank und passgenau
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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