Türkei 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballhose für ältere Kinder

Türkei 2026 Academy Pro Hose
Nike Dri-FIT Fußballhose für ältere Kinder
Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die schmale Passform sowie die Reißverschlusstaschen und -bündchen bieten ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red/Weiß
- Style: IR0470-010
Türkei 2026 Academy Pro Hose
Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die schmale Passform sowie die Reißverschlusstaschen und -bündchen bieten ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red/Weiß
- Style: IR0470-010
Größe und Passform
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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