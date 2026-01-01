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Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Jogger (ältere Kinder, Jungen) - Obsidian/Weiß

Tottenham Hotspur Club Fleece

Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)

44,99 €
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Weich, warm und bequem – diese Tottenham Hotspur Jogginghose kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3965-451

Tottenham Hotspur Club Fleece

44,99 €

Weich, warm und bequem – diese Tottenham Hotspur Jogginghose kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3965-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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