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Nike Swim HydraStrong Fly Racerback-Einteiler (Damen) - Schwarz/Weiß/Weiß

Nike Swim HydraStrong Fly

Racerback-Einteiler für Damen

59,99 €
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Hol dir den Racerback-Badeanzug, der bei der Leistung keine Abstriche macht. Der klassisch geschnittene Bein- und Gesäßbereich sorgt für maximalen Komfort und die schmalen Träger bieten dir mittleren Halt. Das vollständig gefütterte Nike HydraStrong-Material sorgt für eine lang anhaltende Strapazierfähigkeit, damit du dich auf deine persönlichen Bestleistungen konzentrieren kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Hol dir den Racerback-Badeanzug, der bei der Leistung keine Abstriche macht. Der klassisch geschnittene Bein- und Gesäßbereich sorgt für maximalen Komfort und die schmalen Träger bieten dir mittleren Halt. Das vollständig gefütterte Nike HydraStrong-Material sorgt für eine lang anhaltende Strapazierfähigkeit, damit du dich auf deine persönlichen Bestleistungen konzentrieren kannst.

Vorteile

  • Nike HydraStrong-Material sorgt für lang anhaltende Strapazierfähigkeit beim Schwimmen.
  • Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.
  • Die schmalen Träger bieten Komfort und mittleren Halt.
  • Das klassisch geschnittene Bein sitzt direkt über der Hüfte und bringt Komfort und Funktion in Einklang.
  • Flache Nähte reduzieren Hautirritationen durch Reibung.

Produktinformationen

  • Volle Gesäßabdeckung
  • Aufgestickter Swoosh
  • Body: 51 % recycelter Polyester / 49 % (PBT) Polyester (chlorbeständig); Futter: 100 % recycelter Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IU3119-015

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Nike Swim HydraStrong Fly Racerback-Einteiler (Damen)

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