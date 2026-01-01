Nike Swim einteiliger Badeanzug mit Wellenstruktur und eckigem Ausschnitt (Damen)

Recyclingmaterialien
Nike Swim
Einteiler mit Wellenstruktur und eckigem Ausschnitt für Damen
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet leichten Halt im Brustbereich, eine freche Abdeckung und einen hohen Beinausschnitt. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Stil.
- Gezeigte Farbe: Slate/Schwarz
- Style: IQ7768-497
Nike Swim
Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet leichten Halt im Brustbereich, eine freche Abdeckung und einen hohen Beinausschnitt. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Stil.
Vorteile
- Der leichte Halt lässt dir jede Menge Freiheit für Aktivitäten im Wasser mit niedriger Intensität.
- Der integrierte BH sorgt für bequemen Halt und eine angemessene Abdeckung.
- Das durchgehende Futter sorgt für Halt und Abdeckung.
- Verstellbare Träger ermöglichen eine optimale Anpassung.
Produktinformationen
- Herausnehmbare BH-Körbchen
- Freche Abdeckung am Po
- Das hoch geschnittene Bein liegt hoch auf der Hüfte
- Aufgestickter Swoosh
- Body: 52 % recycelter Polyester / 41 % recyceltes Nylon / 7 % Elastan; Futter: 100 % recycelter Polyester
- GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
- Gezeigte Farbe: Slate/Schwarz
- Style: IQ7768-497
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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