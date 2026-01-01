Nike Swim Effortless Essential Badeanzug mit U-Ausschnitt (Damen)

Recyclingmaterialien
Nike Swim Effortless Essential
Einteiler mit U-Ausschnitt (Damen)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Tauche mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt in den Sommer ein. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Abdeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Funktion. Die verstellbaren Rückenträger können vom Crossback- zum Schulter-Look umgewandelt werden, um einen vielseitigen Look für all deine Wasserabenteuer zu bieten.
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz
- Style: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Tauche mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt in den Sommer ein. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Abdeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Funktion. Die verstellbaren Rückenträger können vom Crossback- zum Schulter-Look umgewandelt werden, um einen vielseitigen Look für all deine Wasserabenteuer zu bieten.
Vorteile
- Der mittlere Halt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und unterstützt dich bei ganztägigen Wasseraktivitäten.
- Der integrierte BH sorgt für bequemen Halt und eine angemessene Abdeckung.
- Das durchgehende Futter sorgt für Halt und Abdeckung.
- Verstellbare Träger ermöglichen eine optimale Anpassung.
- Abnehmbare Schulterträger sorgen für Vielseitigkeit und Komfort.
- Das strapazierfähige, chlorresistente Material sorgt für Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Herausnehmbare BH-Körbchen
- Mittlere Abdeckung am Po
- Das mittelhoch geschnittene Bein reicht bis zur Mitte der Hüfte
- Im Thermodruckverfahren aufgebrachter Swoosh
- Body: 83 % recycelter Polyester / 17 % Elastan (chlorbeständig); Futter: 100 % recycelter Polyester
- GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz
- Style: IQ7820-102
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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