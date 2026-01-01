Nike
Set aus Rundhalsshirt und bedruckten Leggings für Kleinkinder
Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat tief angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Die dazu passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.
- Gezeigte Farbe: Pink Rise
- Style: IZ7258-621
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Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat tief angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Die dazu passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.
Produktinformationen
- Oberteil: 60 % Baumwolle/40 % Polyester Leggings: 88 % Polyester /12 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Rise
- Style: IZ7258-621
Größe und Passform
- Model trägt Größe 3T bei einer Körpergröße von 105 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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