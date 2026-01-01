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Nike Set aus Pullover-Hoodie und Jogger für Babys (12 bis 24 Monate) - Pink Rise

Nike

Set aus Kapuzenpullover und Jogger für Babys (12 bis 24 Monate)

44,99 €
Pink Rise
Linen
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Dieses zweiteilige Set aus Fleece ist glatt und kuschelig weich. Damit sind Kids schnell angezogen, sodass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Der Hoodie bietet angenehme Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach über ein Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der eine bequeme Passform ermöglicht. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, auch wenn sich dein Kind viel bewegt.


  • Gezeigte Farbe: Pink Rise
  • Style: JA3287-621

Nike

44,99 €

Dieses zweiteilige Set aus Fleece ist glatt und kuschelig weich. Damit sind Kids schnell angezogen, sodass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Der Hoodie bietet angenehme Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach über ein Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der eine bequeme Passform ermöglicht. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, auch wenn sich dein Kind viel bewegt.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Rise
  • Style: JA3287-621

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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