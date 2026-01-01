Nike Set aus Jersey-T-Shirt und French Terry-Shorts (Babys)

Mit diesem Set, das zwei Essentials für einen abgestimmten Look enthält, der zu den Schuhen deines Kindes passt, ist dein Kind mühelos gekleidet. Das T-Shirt besticht durch eine bequeme, weite Silhouette mit einem Ausschnitt ohne Etikett für ein unkompliziertes Tragegefühl und tief angesetzte Schultern, die für eine lockere Passform sorgen. Die passenden French-Terry-Shorts haben ein klassisches Design mit viel Bewegungsfreiheit und einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Das Beste? Beide Teile können mit Kleidungsstücken kombiniert werden, die sich bereits in der Garderobe deines Kindes befinden.

Gezeigte Farbe: Mica Green

Style: IW7975-330