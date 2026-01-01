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Nike Refuel Flasche mit Verriegelungsdeckel (ca. 946 ml) - Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Refuel

Flasche mit Verriegelungsdeckel (ca. 946 ml)

24,99 €
EINHEITSGRÖSSE

Sorge dafür, dass du immer genug trinkst. Das zusammendrückbare Design dieser Flasche ermöglicht einen schnellen Wasserfluss für leichteres Trinken. Der Klappdeckel rastet leicht ein und verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, damit nichts verschüttet wird.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Sorge dafür, dass du immer genug trinkst. Das zusammendrückbare Design dieser Flasche ermöglicht einen schnellen Wasserfluss für leichteres Trinken. Der Klappdeckel rastet leicht ein und verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, damit nichts verschüttet wird.

Produktinformationen

  • 63,23 % Polyethylen mit geringer Dichte/18,71 % Polypropylen/9,94 % thermoplastisches Elastomer/6,05 % Acrylnitril-Butadien-Styrol/1,21 % Silikon/0,86 % Edelstahl
  • Klappbarer Griff
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IR8566-069

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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