Nike Pitch Ball Brasilien 2026/27

Pitch Ball Brasilien 2026/27
Nike Pitch Ball
Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Tour Yellow
- Style: IQ7530-100
Pitch Ball Brasilien 2026/27
Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.
Vorteile
Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für eine nachhaltige Druck- und Formbeständigkeit.
Produktinformationen
- Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.
- 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
- Gezeigte Farbe: Weiß/Tour Yellow
- Style: IQ7530-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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