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Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen) - Schwarz/Weiß

Paris Saint-Germain Club

Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)

49,99 €
Schwarz/Weiß
Midnight Navy/Weiß
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Kälte sollte dich nicht davon abhalten, PSG zu repräsentieren. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

49,99 €

Kälte sollte dich nicht davon abhalten, PSG zu repräsentieren. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II3721-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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