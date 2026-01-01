Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

Die Welt kennt deinen Namen (noch) nicht. Sorge mit dem Phantom 6 Academy dafür, dass sie ihn nie vergessen wird. Der NikeSkin-Kontaktbereich an den entscheidenden Stellen sorgt für präzisere, saubere Schüsse. Die Struktur verbessert die Ballkontrolle und hilft dir, Torchancen besser zu nutzen.

Mehr Ballgefühl für saubere Schüsse

Der erweiterte Kontaktbereich mit speziell entwickeltem Mesh bringt deinen Fuß noch näher an den Ball. So wird dein Spiel noch intensiver und du hast mehr Kontrolle beim Dribbeln und Passen, sowohl bei nassen als auch trockenen Bedingungen.

Schnelle Traktion

Das strategisch platzierte, kreisförmige Cyclone 360-Traktionsprofil im Vorfußbereich ermöglicht schnelle Richtungswechsel und Drehungen.

Natürliche Passform

Der Schuhrahmen sorgt für eine natürlichere Passform, vor allem im Zehenbereich. Der Schuh schmiegt sich an deinen Fuß und bringt dich näher an den Ball – für maximale Ballkontrolle. Der Dynamic Fit-Schuhkragen umschließt deinen Knöchel mit weichem, elastischem Material und sorgt so für ein sicheres Tragegefühl.