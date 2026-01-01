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Jordan Sport Hoop Fleece-Hoodie (Herren) - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Hoodie für Herren

99,99 €
True Blue
Schwarz
Grey Heather
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Mit unserem hochwertigen, leichten Fleece siehst du auf dem Court sowie in der Freizeit frisch aus und fühlst dich auch so. Dieser Hoodie ist innen und außen geschmeidig und sorgt für viel Wärme, ohne dabei aufzutragen. Schweißableitendes Material sorgt für ein kühles und bequemes Tragegefühl, wenn es heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: True Blue
  • Style: IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Mit unserem hochwertigen, leichten Fleece siehst du auf dem Court sowie in der Freizeit frisch aus und fühlst dich auch so. Dieser Hoodie ist innen und außen geschmeidig und sorgt für viel Wärme, ohne dabei aufzutragen. Schweißableitendes Material sorgt für ein kühles und bequemes Tragegefühl, wenn es heiß hergeht.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Body: 69 % Baumwolle / 31 % Polyester; Kapuzenfutter: 69 % Baumwolle/31 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: True Blue
  • Style: IM7551-485

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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